Banco Central Europeu ignora alertas e confirma subida de taxas de juro

Diz Lagarde: "Isso quer dizer que ignoramos os riscos de recessão? Obviamente que não. Estamos preocupados com aqueles que têm menores rendimentos, e mais vulneráveis não só ao risco de recessão como à realidade da inflação"



A presidente do BCE sinalizou que as subidas não vão ficar por aqui: "Tomámos a decisão de hoje e esperamos subir as taxas ainda mais, para assegurar que a inflação regressa ao nosso objetivo de 2%, seguindo uma aproximação reunião a reunião".



Apesar de a meta para a inflação serem os 2%, Christine Lagarde avisou que a taxa de juro vai ficar acima desse limite.



Na próxima reunião em dezembro haverá mais informação sobre a inflação e a economia, e será avaliada a probabilidade de uma recessão, para decidir de quanto será a próxima subida.