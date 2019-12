Banco Central Europeu melhora previsão da Zona Euro para 2019 e piora em 2020

O Banco Central Europeu reviu as previsões para a economia da zona Euro. São ligeiramente melhores este ano, mas piores para 2020. Na primeira reunião do Conselho de Governadores do BCE presidida por Christine Lagarde, os juros de referência mantiveram-se no mínimo histórico.