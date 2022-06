Banco Central Europeu promete agir para conter o aumento da subida de preços

Já Gonçalo Pina, professor no European Business Scholl, em Berlim, economista e especialista em finanças internacionais, considera que conter a inflação nos dois por cento não vai ser possível tão depressa. A Europa vai ter de explicar isso aos cidadãos.



O professor catedrático e economista Bagão Félix critica o BCE pelo atraso na resposta ao aumento da inflação.

Algo bem distante da realidade atual, já que a inflação na União Europeia está próxima dos nove por cento.A descida não está para breve, admite a presidente do BCE, Christine Lagarde.Christine Lagarde está esta manhã em Sintra, no Fórum do BCE, onde também lançou um apelo aos governos europeus, para que tomem medidas de apoio às famílias mais expostas a esta subida da inflação.