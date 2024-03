BCE volta a deixar taxas de juro inalteradas. "Pressões sobre preços permanecem elevadas"

"O Conselho do Banco Central Europeu decidiu hoje manter as três taxas de juro diretoras do BCE inalteradas", indicou a instituição.

A taxa de depósitos mantém-se, assim, em quatro por cento, o nível mais elevado desde o lançamento da moeda única, em 1999. A principal taxa de juro de refinanciamento permanece nos 4,5 por cento e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 4,75.



A instituição presidida por Christine Lagarde assinala que, desde janeiro, a inflação teve novo recuo e foi revista em baixa para 2024, o que resulta de um menor contributo dos preços da energia. Todavia, "as pressões internas sobre os preços permanecem elevadas, devido em parte ao forte crescimento dos salários". "As condições de financiamento são restritivas e os anteriores aumentos das taxas de juro continuam a pesar sobre a procura, o que está a ajudar a reduzir a inflação", argumenta o BCE.





O BCE volta a dizer-se "determinado a assegurar o retorno atempado da inflação ao seu objetivo de médio prazo de dois por cento".



"Com base na sua atual avaliação, o Conselho do BCE considera que as taxas de juro diretoras do BCE estão em níveis que, se forem mantidos por um período suficientemente longo, darão um contributo substancial para esse fim".



Já quanto ao programa de compra de ativos, o Banco Central Europeu lembra que, no primeiro semestre, pretende reinvestir por completo os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos ao abrigo do PEPP - programa de compra de ativos devido a emergência pandémica. Para o segundo semestre do ano, espera-se uma redução média da carteira do PEPP em 7,5 mil milhões de euros por mês.



Após dez agravamentos consecutivos dos juros, a partir de meados de 2022, o BCE começou a enveredar por uma "suspensão".



As alterações às taxas de juro diretoras produzem impacto nos empréstimos bancários, nos empréstimos a nível do mercado, no crédito à habitação, nas taxas de juro dos depósitos bancários e noutros instrumentos de investimento.



c/ Lusa