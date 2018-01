Partilhar o artigo Banco central paquistanês aceita moeda chinesa no comércio bilateral Imprimir o artigo Banco central paquistanês aceita moeda chinesa no comércio bilateral Enviar por email o artigo Banco central paquistanês aceita moeda chinesa no comércio bilateral Aumentar a fonte do artigo Banco central paquistanês aceita moeda chinesa no comércio bilateral Diminuir a fonte do artigo Banco central paquistanês aceita moeda chinesa no comércio bilateral Ouvir o artigo Banco central paquistanês aceita moeda chinesa no comércio bilateral

Tópicos:

Monetário,