Banco central russo assume controlo de banco em dificuldades

Lusa21 Set, 2017, 15:58 | Economia

Esta medida ocorre menos de um mês depois de ter sido resgatado um outro banco para evitar um efeito de contágio no setor.

Em comunicado, o Banco da Rússia anunciou medidas destinadas ao "reforço da estabilidade financeira" do Binbank, prevendo a "participação (do banco central) na qualidade de investidor principal com a utilização de meios do Fundo de Consolidação do Setor Bancário".

O Binbank (B&N Bank em inglês) é o oitavo banco russo em ativos, de acordo com o banco central. Tem mais de 400 agências e 4,7 milhões de clientes particulares, estando sob controlo da família do empresário Mikhaïl Gutseriev.

O regulador anunciou na quarta-feira ter sido contactado para resgatar este estabelecimento bancário através de um fundo criado especialmente para apoiar bancos em dificuldades, sem risco de contágio no sistema financeiro e na economia.

O mecanismo em causa começou a ser adotado em finais de agosto com o Otkrytie (que na altura do resgate era também o oitavo banco russo), com um resgate sem precedentes de milhões de euros.

O banco central indicou que nomeou uma administração provisória para o Binbank, mas a sua recuperação será feita "em cooperação com os proprietários e dirigentes" atuais, o que vai permitir "assegurar a continuidade do seu funcionamento".

Perto de três anos após a crise monetária causada pela queda dos preços do petróleo e pelas sanções ocidentais impostas devido à ingerência russa na Ucrânia, os bancos privados russos continuam a pagar por alguns excessos do passado, como aquisições de concorrentes frágeis e créditos concedidos indiscriminadamente.

A recessão que atingiu a Rússia em 2015 e 2016 impediu vários detentores de crédito de reembolsarem os montantes emprestados durante os anos de crescimento económico.

Segundo o banco central, o Binbank registou desde o início de setembro uma retirada de fundos que atingiu 56 mil milhões de rublos (800 milhões de euros).