Banco central russo sobe taxa de juro para travar inflação e fortalecer rublo

A medida, anunciada numa reunião de emergência do banco, surge após a moeda russa ter atingido o seu valor mais baixo, face ao dólar norte-americano, desde o início da guerra com a Ucrânia.

A queda ocorre numa altura em que Moscovo aumenta as despesas militares e as sanções ocidentais pesam sobre as exportações de energia.

A moeda russa passou os 101 rublos por dólar na segunda-feira, perdendo mais de um terço do seu valor desde o início do ano e atingindo o nível mais baixo em quase 17 meses.

O rublo tinha recuperado ligeiramente depois de o banco central ter anunciado a reunião de emergência.

Ao aumentar os custos dos empréstimos, o banco central está a tentar combater os picos de preços, à medida que a Rússia importa mais e exporta menos, especialmente petróleo e gás natural, com o aumento das despesas com a defesa e as sanções a terem um impacto negativo.

Importar mais e exportar menos significa um excedente comercial menor, o que normalmente pesa sobre a moeda de um país.

Depois de os países ocidentais terem imposto sanções à Rússia por causa da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, o rublo caiu para 130 por dólar, mas o banco central decretou controlos de capitais que estabilizaram o seu valor.