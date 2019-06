Banco central sul-coreano admite alterar política monetária

Lusa12 Jun, 2019, 07:45 | Economia

"Tendo em conta o aumento das incertezas externas, devido à disputa comercial entre os EUA e a China e ao colapso do mercado de semicondutores (principal exportação sul-corena), devemos tomar medidas adequadas para nos adaptarmos às alterações das condições económicas", disse Lee Ju-yeol, num evento em Seul.

As palavras de Lee Ju-yeol contrastam com a posição tomada nos últimos meses, período em que defendeu que a taxa de crescimento da quarta maior economia da Ásia iria melhorar no segundo semestre deste ano e que a redução das taxas de juros não seria uma opção.

"A economia local deve crescer no futuro graças aos gastos públicos e ao fim da descida sofrida nas exportações, embora a incerteza no nosso caminho tenha aumentado", acrescentou Lee, citado pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Nos piores dados macroeconómicos do país asiático desde o início da crise financeira mundial, há 10 anos, o Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul contraiu-se 0,3% no primeiro trimestre de 2019, em comparação com os três meses anteriores, devido a quebras no investimento e nas exportações.

O Banco da Coreia planeia realizar a próxima reunião de política monetária em 18 de julho.