Banco Commonwealth Australia investigado por permitir lavagem de dinheiro

O presidente da Comissão Australiana de valores e Investimentos (ASIC, na sigla em inglês), Greg Medcraft, anunciou a investigação perante uma comissão parlamentar que se realiza uma semana depois de a agência australiana contra a lavagem de dinheiro (AUSTRAC) ter processado o banco.

A AUSTRAC considera que a entidade financeira não cumpriu a lei contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em 53.700 transações, entre novembro de 2012 e setembro de 2015.

O presidente da ASIC disse que o organismo também está a investigar as transações do banco.

"Quero informar o comité que a ASIC começou as investigações sobre o assunto", anunciou Greg Medcraft.

A investigação vai determinar se o banco cumpriu as obrigações impostas pela licença que lhe foi atribuída para "atuar com eficiência, honestidade e justiça" e em cumprimento do requisito de informar sobre qualquer responsabilidade, refere hoje uma notícia publicada no jornal Sydney Morning Herald, sobre o processo.

Esta semana, a presidente do Banco Commonwealth Australia, Catherine Livingstone, admitiu que a administração da instituição deu conta do risco da utilização das máquinas automáticas de depósito de dinheiro, no segundo semestre de 2015.

As autoridades estimam que o valor das supostas transações ilegais realizadas através do banco, entre 2012 e 2015, pode ascender aos 624 milhões de dólares australianos (418 milhões de euros).

Segundo a acusação, o banco utilizava as máquinas automáticas de depósito de dinheiro, em que se pode transferir, em cheque ou dinheiro, montantes até 13.400 euros por dia, sem limite do número de operações diárias.

O organismo governamental refere que o banco não reportou os movimentos superiores aos 10 mil dólares australianos (6.700 euros) tal como estipula a legislação australiana.