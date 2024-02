Banco da Inglaterra mantém taxas de juros

O Comité de Política Monetária do organismo aprovou a medida por seis contra três e dois dos membros que votaram contra previram aumentar as taxas em um quarto de ponto, contra as expectativas do mercado.

Apesar de a inflação ter abrandado fortemente para 4% em dezembro, depois de ter ultrapassado os 11% apenas um ano antes, as autoridades monetárias consideraram que ainda persistem pressões, especialmente ligadas aos salários, que tornam aconselhável não proceder a uma redução das taxas.

A próxima reunião de política monetária do Banco de Inglaterra realiza-se em 21 de março.