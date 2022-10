Banco da Rússia mantém taxas de juro e antecipa recessão menos profunda em 2022

Em julho, o BCR tinha previsto para este ano uma recessão de entre 6% e 4%.

O conselho do BCR analisou os dados macroeconómicos na sua reunião regular de sexta-feira, na qual indicou que a Rússia permanecerá em recessão em 2023 com uma contração entre 1% e 4%, embora espere que a economia regresse ao crescimento no segundo semestre do próximo ano.

Assim, espera que o PIB cresça entre 1,5% e 2,5% em termos homólogos em 2024-2025.

A agência monetária russa observou na sua análise que os indicadores de alta frequência apontam para uma dinâmica mais forte da atividade empresarial no terceiro trimestre do que o esperado.

O BCR argumentou que um número crescente de empresas está a adaptar-se para operar com restrições comerciais e financeiras externas devido à campanha militar russa na Ucrânia.

Isto é facilitado por uma diversificação gradual dos fornecedores de produtos acabados, matérias-primas e componentes, bem como por processos de substituição de importações e incursões em novos mercados, incluindo uma reorientação para os consumidores domésticos, afirmou.

No entanto, inquéritos mostram que uma proporção significativa de empresas "ainda enfrenta dificuldades na produção e logística".

As restrições do mercado de trabalho também estão a crescer, impulsionadas em parte pela mobilização parcial ordenada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, em 21 de setembro para enviar 300.000 homens para a linha da frente na Ucrânia, admitiu a autoridade monetária chefiada por Elvira Nabiulina, sem colocar um número sobre o desenvolvimento.

"Embora a mobilização parcial possa criar principalmente uma pressão desinflacionista nos próximos meses devido à fraca procura por parte dos consumidores, os seus efeitos subsequentes serão pró-inflacionários, uma vez que acrescenta restrições do lado da oferta na economia em geral", disse o regulador.

A previsão atualizada do Banco da Rússia assume que a inflação no final de 2022 se situará entre 12% e 13%.

Coincidindo com o anúncio da mobilização, a confiança das empresas e dos consumidores piorou ligeiramente em setembro devido a um aumento da incerteza global, admitiu.

"Nestas condições, a recuperação da atividade de consumo, que permanece moderada, está a abrandar", explicou o BCR.

Ao mesmo tempo, contudo, a procura interna foi apoiada por medidas de política orçamental, em particular pelo aumento da procura por parte do setor público, acrescentou.

O banco central russo explicou que deixou a taxa de juro inalterada porque as atuais taxas de crescimento dos preços ao consumidor no seu conjunto permanecem baixas, contribuindo para uma maior desaceleração da inflação homóloga.

Em setembro, o crescimento dos preços no consumidor abrandou para 13,7% em termos homólogos (contra 14,3% em agosto) e diminuiu para 12,9% até 21 de outubro.

De acordo com as previsões do Banco da Rússia, a inflação anual cairá para entre 5,0% e 7,0% em 2023 antes de voltar para 4% em 2024.