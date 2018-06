Banco de Espanha prevê crescimento económico de 0,7% no segundo trimestre

Lusa27 Jun, 2018, 11:10 | Economia

Segundo o último relatório trimestral do banco central espanhol, este aumento do consumo teve lugar num contexto em que a melhoria sustentada do emprego continuou a apoiar o rendimento das famílias, apesar de "um certo enfraquecimento" no final do período, motivado pelo aumento da inflação.

O relatório do Banco de Espanha também destaca a recuperação do investimento em capital fixo (equipamento), que tinha enfraquecido no primeiro trimestre do ano.

Quanto à procura externa, a entidade assinala o "prolongamento do marasmo observado" entre janeiro e Março de 2018.