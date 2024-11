Banco de Inglaterra baixa taxa de juro em 25 pontos base

Em agosto, a instituição tinha decidido baixar a taxa de juro pela primeira vez desde 2020, mas em setembro deixou-a inalterada.

"Se a economia evoluir como esperamos, é provável que as taxas de juro continuem a cair gradualmente a partir de agora", declarou o governador da instituição monetária, Andrew Bailey, reiterando a importância de "não reduzir as taxas com demasiada rapidez ou demasiado".