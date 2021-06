Banco de Inglaterra mantém juros e programa de flexibilização quantitativa

O comité de política monetária do banco votou por unanimidade para manter o preço do dinheiro, enquanto oito dos nove membros do comité votaram para manter o programa de flexibilização quantitativa em 895.000 milhões de libras (um bilião de euros), acrescentou o banco.

O banco optou por estas medidas apesar das preocupações dos peritos quanto ao aumento da inflação, que tem vindo a subir nos últimos meses à medida que as restrições adotadas para travar a pandemia são levantadas.

De acordo com dados recentes divulgados pelo Office for National Statistics (ONS), o índice de preços no consumidor britânico (IPC) subiu em ermos homólogos para 2,1% em maio, contra 1,5% no mês anterior.

Ao anunciar a decisão, o banco central afirmou num comunicado que o aumento da inflação pode ser "temporário" e que confia num crescimento económico devido à recuperação da atividade.

A entidade acrescentou que a produção nalguns setores "está agora em níveis pré-pandemia", o mercado habitacional do país é "forte" e a confiança dos consumidores "tem aumentado".

"As implicações económicas diretas do atraso no alívio das restrições devido à pandemia podem ser relativamente pequenas", acrescentou.

O Reino Unido, que tinha planeado levantar todas as restrições em 21 de junho, adiou a data para 19 de julho devido ao aumento dos contágios com covid-19.

De acordo com os últimos dados oficiais, a taxa de desemprego foi de 4,7% entre fevereiro e abril de 2021, contra 4,8% nos três meses anteriores.