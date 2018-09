Banco de Inglaterra mantém juros mas adverte que poderá ter de aumentar

Lusa13 Set, 2018, 14:14 | Economia

Os nove membros que compõem a Comissão de Política Monetária do Banco de Inglaterra decidiram hoje por unanimidade manter o preço do dinheiro, depois de em agosto o terem subido de 0,5% para os atuais 0,75%, o nível mais alto desde março de 2009.

O Banco de Inglaterra reviu em alta a estimativa de crescimento do Reino Unido para o quarto trimestre de 2018 de 0,4% para 0,5%.

A inflação homóloga no Reino Unido cifrou-se em 2,5% em agosto, acima do objetivo do banco central inglês, de 2%.

O Banco de Inglaterra indicou que a incerteza que reina em torno do processo do `Brexit`, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), prevista para 29 de março de 2019, poderia "ter um grande impacto nas perspetivas económicas".

"Desde a última reunião da comissão houve indicadores, sobretudo dos mercados financeiros, de um aumento da incerteza sobre o processo de saída da UE", informou o banco central inglês.

O ministro da Economia britânico, Philip Hammond, anunciou na passada terça-feira que o governador do Banco de Inglaterra, o canadiano Mark Carney, permanecerá em funções até ao final de janeiro de 2020.

Carney, que dirige a instituição desde 2013, compareceu, recentemente, na comissão do Tesouro da Camara dos Comuns, à qual tinha informado que tencionava "fazer o possível" para apoiar o processo do `Brexit`.