Banco de Inglaterra mantém política monetária à espera do `Brexit`

Depois da reunião periódica, a comissão de política monetária agiu com cautela face "à desaceleração da economia global" e ao impacto do `Brexit`, previsto para 29 de março, tendo em conta que ainda não se sabe se a saída do Reino Unido do bloco se concretizará com ou sem acordo bilateral.

Além de manter as taxas de juro, a entidade também não alterou o programa de estímulo económico, com o qual desde 2009 destinou 445.000 milhões de libras (506.000 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) à compra de títulos de dívida privada e, sobretudo, soberana.

O banco central estima que a inflação, que se situou em 2,1% em dezembro, continuará a cair a curto prazo até ficar abaixo do objetivo oficial da entidade de 2%.

Num comunicado, o banco central precisa que as perspetivas para a economia britânica dependerão "significativamente da natureza da saída da UE", "em particular dos novos acordos comerciais entre a UE e o Reino Unido, se a mudança para estes é abrupta ou suave e de como as famílias, empresas e mercados financeiros responderão", afirmou.

Num relatório de novembro para o Parlamento, o Banco de Inglaterra previu que no pior cenário do `Brexit` -- uma saída abrupta sem acordo nem período de transição -- o Produto Interno Bruto (PIB) poderia recuar 8% face aos níveis atuais e a libra cair 25%, mergulhando o Reino Unido numa recessão.