Banco de Inglaterra mantém taxa de juro em 5,25% pela 3.ª vez consecutiva

No final da reunião de hoje, o comité de política monetária do banco central votou por seis contra três a favor de deixar o preço do dinheiro inalterado, uma medida que era amplamente esperada pelos especialistas.

De acordo com os últimos dados oficiais, a inflação homóloga no Reino Unido atingiu 4,6% em outubro, contra 6,7% em setembro, mas continua acima do objetivo do banco, que é de 2%.