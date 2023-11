Banco de Inglaterra mantém taxas de juro diretoras em 5,25%

No final da reunião, o comité de política monetária do banco emissor inglês votou por seis contra três a favor da não alteração do preço do dinheiro, decisão amplamente esperada pelos analistas.

Segundo os últimos dados oficiais, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do reino Unido manteve-se em setembro em 6,7%, o mesmo valor do mês anterior, e acima do objetivo, de 2%, do Banco de Inglaterra.