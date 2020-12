Banco de Inglaterra mantém taxas de juro e programa de estímulos

No final de uma reunião, o comité de política monetária do banco emissor britânico votou por unanimidade (9-0) a favor de não alterar o preço do dinheiro, informou hoje o banco central britânico.

A principal notícia do último mês foi a implementação da vacinação contra a covid-19 no Reino Unido, o que ajudará a reduzir os riscos económicos relacionados com a pandemia, disse o banco num comunicado.

"Os mercados financeiros em todo o mundo e algumas análises de empresas e consumidores reagiram positivamente a isto (à vacinação), que provavelmente vai apoiar a atividade (económica) futura no Reino Unido e a nível mundial", acrescentou.

"Contudo, a atividade global recente tem sido afetada pelo aumento dos casos de covid-19 e pela reimposição de restrições", sublihou.