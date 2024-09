Banco de Inglaterra mantém taxas diretoras nos 5%

A instituição tinha reduzido o preço do dinheiro em agosto passado de 5,25% para 5%, mas na reunião do Comitê de Política Monetária este mês decidiu não fazer outro corte.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no Reino Unido manteve-se em 2,2% em agosto, o mesmo que em julho, segundo os últimos dados oficiais, acima do objetivo do banco de 2%.

A próxima reunião de política monetária do Banco de Inglaterra realiza-se em 07 de novembro.