Banco de Inglaterra sobe juros para máximo desde 2008 nos 5,25%

Este é o décimo quarto aumento consecutivo do preço do dinheiro no Reino Unido, decidido no final da reunião do Comité de Política Monetária da entidade emissora britânica, cujo objetivo é controlar a inflação para que esta se mantenha em 2%.

De acordo com os últimos dados oficiais, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no Reino Unido situou-se em 7,9% nos doze meses até junho, contra 8,7% em maio.

A próxima reunião do Banco de Inglaterra realiza-se em 21 de setembro.