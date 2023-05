Banco de Inglaterra sobe taxa de juro de 4,25% para 4,5%

O Banco de Inglaterra (Bank of England, BoE) tomou a decisão no final de uma reunião do seu comité de política monetária, que tem por objetivo controlar o crescimento dos preços em torno de 2%.

Na reunião de fevereiro, o Banco de Inglaterra tinha antecipado que a inflação iria baixar consideravelmente no final deste ano, depois de meses de subidas devido ao aumento dos preços da energia a nível mundial por causa da guerra na Ucrânia.