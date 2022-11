Banco de Inglaterra sobe taxa de juro de referência em 0,75 pontos para 3%

O Comité de Política Monetária do banco emissor britânico votou por maioria (7 contra 2) a favor deste aumento do preço do dinheiro, como forma de controlar a inflação homóloga no Reino Unido, que se situa em 10,1%, em comparação com o objetivo oficial de 2%.

Num comunicado, a entidade indicou que o Reino Unido pode estar a caminho de entrar em recessão, embora tenha dito que espera que a inflação caia significativamente a partir de meados de 2023.

O objetivo da taxa de inflação do Banco de Inglaterra (Bank of England, BoE) é 2%, e como esta ultrapassa atualmente 10%, "serão necessárias novas subidas para atingir o objetivo", indicou o BoE.