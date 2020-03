Banco de Moçambique prevê subida de preços no país

Jamal Luís Omar, administrador do BM, citado hoje pelo diário Notícias, afirmou que os produtos que Moçambique importa da China poderão ficar mais caros, devido às restrições impostas na sequência surto de Covid-19.

Omar assinalou que "12% das importações de Moçambique têm a China como país de origem e os produtos importados a partir deste país têm um peso considerável no preço ao consumidor".

Uma eventual quebra da oferta desses bens implicaria alternação na estabilidade dos preços, acrescentou.

O administrador do BM apontou o material de construção, vestuário e quinquilharias como bens mais expostos a um agravamento de preços em Moçambique, devido ao impacto do Covid-19.

Por outro lado, prosseguiu, as exportações de Moçambique para a China também poderão ser afetadas, devido à redução do comércio do gigante asiático com o exterior.

"As nossas exportações podem reduzir-se porque a China é um grande ator na nossa economia e é uma potência mundial que consome a maior parte dos produtos do mercado internacional", frisou Jamal Luís Omar.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo seis em Portugal.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".