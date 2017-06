Banco de Portugal alerta para consolidação e controlo da dívida

Carlos Santos Neves - RTP 06 Jun, 2017, 15:09 / atualizado em 06 Jun, 2017, 15:15 | Economia

Avisa o banco central que o elevado endividamento do Estado é penalizador quer do financiamento dos bancos, quer “das administrações públicas” e “restantes agentes económicos domésticos”.

A dívida pública era, em abril, de 247,4 mil milhões de euros, um acréscimo de 3,9 mil milhões relativamente ao final de março. O rácio da dívida sobre o PIB era, em março, de 130,6 por cento, mais duas décimas do que no final do ano passado.

“Torna-se essencial a continuação de uma trajetória de consolidação orçamental que conduza à redução sustentada da dívida pública, contribuindo para melhorar a perceção global dos mercados financeiros em relação aos emitentes residentes”, lê-se no documento agora libertado.



Por outro lado, acentua o supervisor, impõe-se concretizar políticas que fomentem o crescimento e a competitividade da economia, dado que podem ser também um contributo para a “sustentabilidade da dívida”.



Outro aviso do Banco de Portugal prende-se com a concessão de novos créditos bancários, a começar pelos empréstimos para habitação.



“A correta avaliação do risco inerente aos novos fluxos de crédito, quer no respeitante à capacidade de crédito dos mutuários, quer quanto ao colateral que é dado como garantia, assume particular relevância. As práticas de concessão de outros créditos a particulares e às empresas deverão ser igualmente criteriosas”, faz notar a instituição supervisora.



O banco central apela também a que os bancos levem em linha de conta a necessidade de reduzir os portefólios de crédito malparado ou não produtivo.



Em abril, no conjunto de créditos concedidos, o volume de empréstimos em incumprimento entre as empresas era de 15,4 por cento. Entre as famílias era de 4,7 por cento – o crédito à habitação apresentava o menor nível de incumprimento, na ordem dos três por cento.



c/ Lusa