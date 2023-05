Banco de Portugal aponta possível "arrefecimento no imobiliário residencial"

Neste documento, no qual o BdP deu conta dos "principais riscos e vulnerabilidades para a estabilidade financeira", a entidade liderada por Mário Centeno destacou o possível "arrefecimento no mercado imobiliário residencial, com impacto sobre os preços e sobre o valor do colateral de créditos garantidos por imóveis".

Segundo a instituição, "a subida das taxas de juro contribuirá para a desaceleração dos preços no mercado imobiliário residencial em Portugal".

De acordo com o relatório, no final de 2022, "observou-se um abrandamento dos preços da habitação e das transações neste mercado".

"Num contexto de subida das taxas de juro, poderá ocorrer alguma correção dos preços no mercado imobiliário residencial", referiu o BDP.

No entanto, salientou, "mesmo na hipótese de uma queda de preços mais significativa, a distribuição de crédito à habitação por rácio `Loan-to-value` [empréstimo de valor] sugere que o sistema bancário não deverá incorrer em perdas elevadas".

Segundo o BdP, "no caso do imobiliário comercial, a exposição do setor bancário é limitada e consideravelmente inferior à do imobiliário residencial, sendo que os requisitos de capital são bastante mais elevados, limitando os impactos potenciais de desenvolvimentos adversos neste mercado".