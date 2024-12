Para este ano, o banco central prevê um excedente de 0,6 por cento acima do esperado pelo Governo. Mas no próximo ano a instituição liderada por Mário Centeno vê o saldo negativo em 0,1 por cento da riqueza criada no país. O Banco de Portugal prevê que o défice deverá até agravar-se nos anos seguintes para cerca de 1 por cento.