Banco de Portugal avisa. Queda do preço das casas pode ameaçar economia

Foto: Mário Cruz - Lusa

O Banco de Portugal alerta para o risco de queda dos preços da habitação e para a necessidade de evitar que subam à conta do aumento do crédito bancário. Ainda assim, o governador Mário Centeno revela que não espera um aumento do incumprimento no crédito pelas famílias.