Banco de Portugal dispensa novamente bancos da reserva contracíclica no 3.º trimestre

Lusa29 Jun, 2018, 20:19 | Economia

"Por deliberação do Conselho de Administração adotada em 27 de junho de 2018, o banco de Portugal, no exercício das suas competências enquanto autoridade macroprudencial nacional, decidiu que a percentagem de reserva contracíclica de fundos próprios a vigorar no 3.º trimestre de 2018 manter-se-á em 0% do montante total das posições em risco", lê-se num comunicado publicado hoje na página do supervisor financeiro.

A reserva em causa aplica-se a partir de 01 de julho a todas as posições em risco de crédito "cuja contraparte seja o setor privado não financeiro nacional, de instituições de crédito e empresas de investimento sujeitas à supervisão do Banco de Portugal ou do Banco Central Europeu [BCE]".

A decisão foi tomada após o BCE ser notificado e não ter apresentado objeções à proposta do Banco de Portugal, bem como depois de ter sido consultado o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros.

A deliberação será revista trimestralmente pelo BdP e publicada na sua página na internet em conjunto com a análise e dados subjacentes.