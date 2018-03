Banco de Portugal estima taxa de desemprego abaixo dos 6% em 2020

RTP28 Mar, 2018, 11:41 / atualizado em 28 Mar, 2018, 11:48 | Economia

A previsão do Banco de Portugal para economia portuguesa aponta para uma redução do desemprego ao longo dos próximos anos. O banco central prevê uma taxa de desemprego de 7,3% este ano, 6,3% em 2019 e 5,6% em 2020, um valor abaixo do registado em 2008, no início da crise económica, justificado com a criação de mais emprego e um ligeiro aumento da população ativa.



Para o Banco de Portugal, há uma conjugação de fatores positivos na economia, entre eles o otimismo e a confiança das famílias e dos empresários e o turismo que cresceu mais do que se esperava.



O investimento é outro dos fatores que mais pesa no crescimento. Deverá crescer 6,5%.

O Banco de Portugal estima que uma desaceleração do crescimento económico nos próximos três anos. Para 2018, estima que a economia cresça 2,3% e que abrande o ritmo em 2019 para 1,9% e 1,7% em 2020.Para este ano, prevê-se que o consumo das famílias avance 2,1%, mas o maior contributo vem das exportações. O Banco de Portugal estima que as exportações cresçam 7,2% este ano, devido ao impacto da produção do novo modelo na fábrica Autoeuropa e o crescimento exponencial do turismo.Ainda assim, as importações vão crescer mais ainda. A previsão aponta para 7,7%.Aos olhos do banco de Portugal, a economia portuguesa continua a ter fragilidades estruturais. Nomeadamente o elevado nível de dívida das empresas, a baixa natalidade e o pouco investimento que houve nos últimos anos.Segundo o BdP, esta projeção do emprego tem implícita um "crescimento fraco do produto por trabalhador", o que se deverá traduzir "num aumento contido dos salários reais, mais pronunciado em 2018 devido à atualização do salário mínimo".