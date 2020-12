Banco de Portugal mantém previsão de queda de 8,1% do PIB em 2020

As projeções mantêm a estimativa para o PIB de 2020 divulgada em outubro, devido à conjugação de dois fatores de sentido oposto: a recuperação no terceiro trimestre foi superior ao antecipado, mas a evolução da pandemia e das medidas de contenção levaram à revisão em baixa da atividade no quarto trimestre, refere o BdP.

As previsões do banco central são assim mais otimistas do que as do Governo, que apontou para uma quebra de 8,5% da economia nacional este ano, nas projeções divulgadas aquando da apresentação do Orçamento do Estado para 2021.

A previsão mais pessimista continua a ser a do Fundo Monetário Internacional (FMI), que espera uma contração de 10% do PIB nacional, seguindo-se as da Comissão Europeia (CE) e Conselho das Finanças Públicas (CFP), nos 9,3%, com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) a apontar para os 8,4%.