Banco de Portugal melhora perspetiva sobre mercado de trabalho

De acordo com o Boletim Económico de outubro, o Banco de Portugal aponta que a taxa de desemprego deverá ser de 6,8% em 2021 (esperava 7,2% em junho).

Já o emprego deverá crescer 2,6%, uma subida face ao valor anteriormente esperado de 1,3%.

A instituição liderada por Mário Centeno manteve hoje a perspetiva de crescimento económico nos 4,8% para 2021, à semelhança do que tinha feito no Boletim Económico de junho.

De acordo com o documento, "a economia portuguesa cresce 4,8% em 2021, aproximando-se do nível pré-pandemia no final do ano", considerando que "a recuperação da atividade reflete o controlo da pandemia, através do processo de vacinação -- com efeitos positivos na confiança dos agentes económicos -- e a manutenção de políticas económicas expansionistas".