Banco de Portugal melhora previsões e espera recessão de 8,1% em 2020

“A economia portuguesa cairá 8,1 por cento em 2020, reflexo de uma queda homóloga de 9,4 por cento no primeiro semestre e de uma recuperação na segunda metade do ano, que se traduz numa variação homóloga de -6,8 por cento", lê-se no Boletim Económico do Banco de Portugal Os novos números foram apresentados na manhã desta terça-feira pelo governador do banco central, Mário Centeno., assinala o Banco de Portugal.Em comunicado, a instituição liderada pelo ex-ministro das Finanças escreve que “a recuperação parcial do PIB português no segundo semestre resulta da manutenção de restrições à atividade em alguns setores, do clima de incerteza e dos impactos na capacidade produtiva”.“A heterogeneidade setorial manter-se-á na fase da recuperação, com o turismo e os serviços mais expostos a contatos pessoais a recuperarem menos”, acrescenta o banco central.

O banco central prevê que a taxa de desemprego aumente para 7,5 por cento, uma correção em baixa de 2,6 pontos percentuais.

Ainda segundo o Banco de Portugal,. Uma evolução que “não é alheia à resiliência que as empresas têm demonstrado e às políticas de proteção do emprego adotadas.Para o consumo público é apontado um crescimento de 1,2 por cento este ano.“O consumo privado cairá 6,2 por cento, observando-se um forte aumento da taxa de poupança no primeiro semestre que será gradualmente revertido na segunda metade do ano”, refere o supervisor da banca.“As perspetivas de curto prazo para a economia portuguesa continuam rodeadas de incerteza. A recuperação na segunda metade do ano constitui uma mais rápida e marcada inversão do ciclo do que a observada nos anteriores episódios recessivos. No entanto,. As políticas económicas nacionais e supranacionais continuarão a exercer um papel fundamental no processo de recuperação sustentável”, conclui.