Banco de Portugal recorda ex-governador Miguel Beleza como "um dos mais notáveis economistas"

Lusa 23 Jun, 2017, 12:02 | Economia

Em comunicado, Carlos Costa escreve que, enquanto ministro das Finanças do XI Governo Constitucional e governador do Banco de Portugal, entre 1992 e 1994, Miguel Beleza "desempenhou um papel fundamental na adesão de Portugal à União Económica e Monetária e, consequentemente, na adoção do euro como moeda, projeto de que se orgulhava, que orgulha o Banco de Portugal e pelo qual afirmou que gostaria de ser reconhecido".

Descrito como um "amigo do Banco de Portugal", Miguel Beleza é apontado como tendo sido governador "num momento crítico para a economia portuguesa e para a economia da área do euro, ocupando-se da gestão da desvalorização do escudo num contexto de profunda instabilidade macroeconómica".

"Conduziu os destinos do Banco de Portugal convicto da importância da missão que lhe foi confiada, com gosto contagiante pelas funções que desempenhava e com a ambição de ser um bom governador, como gostava de afirmar", lê-se no comunicado.

Além de um "brilhante economista", Beleza era, segundo o BdP, "reconhecido pela sua clarividência, pela humildade e despojamento, pela franqueza e pelo apurado sentido de humor, qualidades que merecem também o reconhecimento do Banco de Portugal".

Miguel Beleza iniciou a sua carreira no Banco de Portugal, em 1979, como técnico assessor no Gabinete de Estudos Económicos. Depois de três anos no Fundo Monetário Internacional, onde foi responsável pelas relações de Portugal e de Espanha com esta instituição, regressou ao Banco de Portugal como administrador, funções que exerceu até 1990. Atualmente, integrava o Conselho Consultivo do Banco de Portugal.

O economista Miguel Beleza, ministro das Finanças do XI Governo Constitucional liderado por Cavaco Silva, morreu na quinta-feira em Lisboa aos 67 anos, disse à Lusa fonte próxima da família.