Banco do Canadá sobe taxa de juro em 25 pontos base

O banco central canadiano justificou a decisão com o persistente "excesso de procura" da economia, superior ao previsto.

Em comunicado, a autoridade monetária assinalou que os preços no consumidor estão a cair graças à descida da energia, mas a inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos alimentos, "permanece teimosamente elevada".

O Banco do Canadá acrescentou que a economia cresceu mais do que o esperado no primeiro trimestre, 3,1%, enquanto o aumento do consumo foi "surpreendentemente forte e amplo".

Essa situação levou a uma subida da inflação pela primeira vez em 10 meses, colocando-a em 4,4% em abril.

Neste contexto, o Banco do Canadá decidiu aumentar as taxas de juro considerando que a política monetária "não tem sido suficiente para equilibrar a oferta e a procura e situar a inflação em 2%."

Este aumento é o nono desde que em janeiro de 2022 o Banco do Canadá começou a subir das taxas de juro para travar o forte crescimento da inflação.