Banco Europeu de Investimento está disponível para ajudar no financiamento de projetos PRR

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Felix, explicou que a instituição já manifestou junto do governo português a disponibilidade e o interesse em apoiar o país nos empréstimos necessários à concretização de projetos do âmbito do PRR que precisem de financiamento, nomeadamente por causa dos custos do impacto da inflação. Há países que já decidiram avançar, mas Portugal, segundo Mourinho Felix, ainda não tomou essa opção, não fez nenhum pedido nem apresentou nenhum projeto. Há apenas conversas para saber se há condições para vir a formalizar a apresentação de um projeto. O vice-presidente do BEI diz que o que não gostava que acontecesse é que os projetos ficassem pelo caminho ou não concluídos na sua totalidade por falta de dinheiro.Este ano o BEI espera vir a financiar projetos em Portugal num montante aproximado ao do ano passado, ou seja de 1,7 milhões de euros. No próximo semestre espera que avancem projetos num montante global de 900 milhões de euros, entre os quais o Hospital Oriental de Lisboa. Só no primeiro semestre deste ano, os financiamentos do BEI com energias renováveis e eficiência energética - uma das principais áreas de atuação do banco - chegaram aos 17 mil milhões de euros e só na Península Ibérica, com projetos como os da REN, da Galp e da Iberdola.Ricardo Mourinho Felix admite que a subida de taxas de juro também têm levado a que o BEI esteja a emprestar dinheiro a taxas mais altas, mas financiamento não falta para ajudar as empresas e fazer a transição energética. Nesta entrevista Mourinho Felix destaca também o apoio às PME e garante que através dos bancos nacionais o dinheiro está efetivamente a chegar às empresas e a produzir resultados.Entrevista conduzida por Rosário Lira (Antena1) e Hugo Neutel (Jornal de Negócios).