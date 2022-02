Banco Europeu de Investimento investe 62 milhões em projetos em África

"Os investimentos do setor privado em África, essenciais para aplacar o impacto da covid-19 e desbloquear um crescimento sustentável, vão ser acelerados pelos novos financiamentos, num total de 62 milhões de euros confirmados pelo BEI Global, o novo braço especializado do BEI", lê-se num comunicado enviado à Lusa, à margem da primeira cimeira presencial entre a África e a Europa desde o início da pandemia.

Para além dos seis projetos, o financiamento a várias iniciativas do setor privado nos Camarões e no Maláui, entre outros, vai também apoiar as empresas tecnológicas inovadoras (`start-ups`), microfinanciamento rural, agricultura, e empresas nos setores mais afetados pela pandemia, acrescenta-se no comunicado.

"Garantir que as empresas, os empreendedores, os pequenos empresários podem aproveitar as novas oportunidades, criar empregos e expandir a sua atividade é essencial para África, para a Europa e para o mundo", disse o presidente do BEI, citado no comunicado, no qual vincou que é crucial aumentar a cooperação entre as instituições financeiras africanas e os parceiros internacionais para garantir que o setor privado africano pode fomentar o crescimento económico e social.

Entre as empresas incluídas neste pacote de financiamento estão a Atlantica Ventures e a Janngo, para além de outras instituições vocacionadas para o desenvolvimento de África.