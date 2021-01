Banco Europeu de Investimento vai conceder 50ME a Angola

Segundo a diplomata europeia, que falava hoje durante a cerimónia de doação de material de biossegurança e de testes de covid-19 ao Governo angolano, o referido empréstimo será combinado com uma doação de cinco milhões de euros para assistência técnica.

No âmbito da pesquisa em nutrição, incluído o impacto da crise da covid-19, Jeannette Seppen deu conta que foi concedida uma subvenção de seis milhões de euros nas províncias angolanas da Huíla, Namibe e Cunene.

"No que diz respeito à ajuda humanitária, o Serviço de Ajuda Humanitária da União Europeia fez uma doação de três milhões de euros. Finalmente, 900.000 euros foram doados à organizações não-governamentais angolanas para apoiar famílias vulneráveis", disse.

A União Europeia doou hoje ao Governo angolano 300.000 máscaras cirúrgicas do tipo II, 30.000 máscaras do tipo IIR, 44.000 máscaras KN95, 50.000 tocas descartáveis, 100.000 proteção para sapatos, 475 fatos de proteção nível I, 475 fatos de proteção nível II, 950 óculos de proteção, 15.000 viseiras, 4.000 testes rápido da covid-19 e 8.000 luvas descartáveis em vinil.

A oferta desse material médico específico de proteção e testagem da covid-19, cuja cerimónia decorreu na sede da Central de Compras e Distribuição de Medicamentos e Dispositivos Médicos de Angola (Cecoma), está avaliada em 378,17 mil.

De acordo com a embaixadora e chefe da delegação da União Europeia em Angola, a doação faz parte de um pacote de medidas de alívio, no quadro do programa "Caminho Conjunto", com que a UE está a apoiar Angola na luta contra a pandemia.

Angola, que vive a oitava prorrogação da situação de calamidade devido à covid-19, contabiliza 17.642 casos positivos, 408 óbitos e 11.223 recuperados.