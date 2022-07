Banco Mundial anuncia apoio de 100 milhões de dólares ao África CDC

"O Banco Mundial aprovou um programa de apoio para o África CDC que vai ajudar a melhorar a capacitação técnica da instituição e fortalecer o seu enquadramento institucional para intensificar o apoio aos países africanos na preparação, deteção e resposta a surtos de doenças e emergências de saúde pública", lê-se no comunicado hoje difundido pelo Banco Mundial, que dá conta do apoio de cerca de 98 milhões de euros.

No texto, o Banco explica que "as abordagens regionais às políticas de saúde e as intervenções em complemento aos esforços globais e dos países mostram o valor de um Centro forte e empenhado na salvaguarda da saúde do continente".

Citado no comunicado, Ahmed Ogwell Ouma, diretor em exercício do África CDC, organismo da União Africana, afirmou: "África está a mudar a sua dinâmica no seu caminho rumo a uma Nova Ordem Pública de Saúde; vemos este projeto, e mais importante ainda, a nossa parceria com o Banco Mundial, como extremamente importante, especialmente na transição da instituição, e estamos ansiosos por colaborar com os parceiros para maximizar o impacto deste investimento crucial na garantia do futuro da saúde do continente".

O projeto, lê-se ainda no comunicado, vai ajudar a promover as capacidades regionais críticas para garantir um continente resiliente e preparado, através da manutenção de uma força laboral robusta, para além do reforço em várias áreas, como a contratação de epidemiologistas e o aumento da produção de vacinas e material médico.