Banco Mundial anuncia doação de 104 milhões de dólares a Moçambique

O programa vai investir no ensino superior, técnico e vocacional de Moçambique, destaca.

O objetivo é "capacitar os jovens através do desenvolvimento de competências de alto nível por meio de uma educação pós-secundária de qualidade", enquanto se preparam "políticas para incentivar a criação de empregos vinculados a sistemas produtivos modernos", refere Idah Z. Pswarayi-Riddihough, diretora do BM no país.

O projeto vai apoiar a colaboração contínua com indústrias, defender a emancipação das mulheres e difundir conteúdos relacionado com as mudanças climáticas, acrescenta a instituição, no comunicado.

A operação "está alinhada com as prioridades do país delineadas no seu Plano Quinquenal, bem como com o Quadro de Parceria do Banco Mundial para o período fiscal de 2017-21, que reconhece que uma economia mais diversificada, produtiva e inclusiva exigirá maior investimento em capital humano", conclui.

A doação foi aprovada na terça-feira e será feita pela Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), parte do Banco Mundial, criada em 1960 com a premissa de apoiar países mais pobres através de doações e empréstimos com juros baixos ou inexistentes.