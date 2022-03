Banco Mundial aprova 560 milhões para estatísticas e reformas em Angola

"A Operação de Política de Desenvolvimento (DPO) no montante de 500 milhões de dólares [449 milhões de euros], o terceiro de uma série de três, continuará a apoiar o governo para o alcance de um crescimento mais sustentável e inclusivo por via de um ambiente macrofinanceiro e institucional conducente ao crescimento liderado pelo setor privado", lê-se no comunicado hoje divulgado, no qual se anuncia que 60 milhões de dólares [53,8 milhões de euros] serão para melhorar as estatísticas.

"A DPO apoia o Governo de Angola na prossecução de reformas fundamentais que têm por objetivo construir bases mais fortes para a diversificação económica, a criação de emprego, a resistência aos choques climáticos e económicos e a redução da pobreza", acrescenta-se no texto.

Por outro lado, o Projeto de Fortalecimento da Capacidade Estatística, no montante de 60 milhões de dólares "tem como objetivo melhorar a capacidade estatística do país, a sua capacidade de produzir dados de forma eficiente e a sua utilização para a monitorização de programas públicos", diz o Banco Mundial.

"Embora a capacidade estatística de Angola tenha aumentado nos últimos cinco anos de acordo com os indicadores de desempenho estatístico (SPI) do Banco Mundial, a sua pontuação ainda é inferior à média dos Países de Rendimento Médio-Baixo (54,9 de 100 em 2019 para Angola, em comparação com 56,7 para os Países de Rendimento Médio-Baixo), o projeto terá três componentes principais: reforma institucional e capacidade estatística, produção de dados e gestão de projetos e monitorização e avaliação", lê-se na nota.

"A aprovação destas duas operações reafirma o empenho do Banco Mundial em apoiar as reformas em Angola, e em reforçar as instituições do país", comentou o diretor nacional da instituição mundial em Angola, Jean-Christophe Carret, citado no comunicado.