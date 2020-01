Banco Mundial corta na previsão de crescimento global

Do relatório Perspetivas Económicas Globais – Crescimento Lento, Mudanças de Políticas sobressai um aviso:Os relatores do Banco Mundial escrevem que “é esperado que o crescimento global recupere para 2,5 por cento em 2020 – ligeiramente acima do mínimo pós-crise de 2,4 por cento registado no ano passado, no meio de um enfraquecimento do comércio e investimento – e cresça ainda mais no horizonte de previsões”.

O Banco Mundial calcula que em 2021 e 2022 a economia mundial apresente crescimentos de 2,6 e 2,7 por cento, respetivamente.



, adverte.“A materialização desses riscos testaria a capacidade dos decisores políticos de responderem eficazmente a eventos negativos”, continua o relatório. Isto num quadro de desafios ligados a elevados níveis de dívida, combinados com “um reduzido crescimento de produtividade”.“O crescimento mundial desacelerou marcadamente em 2019, com uma continuada fragilidade no comércio mundial e no investimento”, sublinha o Banco Mundial, acrescentando que esta é uma situação “abrangente, afetando tanto as economias avançadas - particularmente a Zona Euro - e os mercados emergentes e economias em desenvolvimento”.

Quebra “em paralelo”

O Banco Mundial associa a desaceleração da economia mundial à quebra, “em paralelo”, de diferentes indicadores de atividade.“Em particular, o comércio mundial de bens esteve em contração durante uma parte significativa de 2019 e a atividade da indústria transformadora abrandou marcadamente no decurso do ano”, aponta asAinda de acordo com o Banco Mundial, o comércio mundial desacelerou de um crescimento de quatro por cento em 2018 para uma previsão de 1,4 por cento no ano passado, “o ritmo mais débil desde a crise financiara mundial”; as estimativas apontam para uma recuperação até 1,9 por cento em 2020, 2,5 em 2021 e 2,8 por cento em 2022.No que toca às economias avançadas,“Em contraste, depois de desacelerar para um estimado e mais fraco do que o esperado 3,5 por cento no ano passado, projeta-se que o crescimento nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento aumente para 4,1 por cento em 2020”.

Zona Euro

Também relativamente à Zona Euro o Banco Mundial corrige em baixa a estimativa de crescimento económico, dos 1,4 por cento estimados em junho para um por cento em 2020. A previsão para 2019 foi de 1,1 por cento., pode ler-se no capítulo do relatório sobre o bloco da moeda única.

O Banco Mundial salienta “a fragilidade no setor industrial alemão, que teve dificuldades face à redução da procura na Ásia e às disrupções da produção automóvel”, assim como “a incerteza relativa ao Brexit”.



O Banco Mundial revê igualmente em baixa as estimativas de crescimento para 2019 em uma décima.Para 2021, a instituição liderada por David Malpass conserva a previsão de 1,3 por cento divulgada em junho, que iguala a estimativa para 2022, ambas abaixo dos crescimentos de 2,5 por cento em 2017 e de 1,9 por cento em 2018.O quadro destas previsões assenta na expectativa de que “o apoio às políticas ganhe tração, que o processo do Brexit se desenvolva com disrupção mínima e que não haja uma maior escalada nas restrições ao comércio”.que “podem levar a um maior abrandamento, dado que os bancos são a principal fonte de crédito da região e - apesar de algumas melhorias recentes - continuam a sofrer de baixa rendibilidade e níveis elevados de crédito malparado”.Num olhar a 2019, a instituição refere que “a atividade económica na Zona Euro se deteriorou significativamente”, enfatizando mesmo que “várias economias estiveram à beira da recessão em alguns momentos”.

c/ agências