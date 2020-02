Banco Mundial deverá rever em baixa previsões de crescimento da economia timorense

Um economista da delegação do Banco Mundial (BM) em Díli disse à Lusa que a instituição está a começar a recolher indicadores para perceber o impacto que a crise política timorense na economia.

"Certamente que vamos baixar (as previsões). Temos de ver agora alguns indicadores, como as receitas de alguns impostos, que são pulso do consumo, para ter ideia da dimensão da redução", explicou Pedro Martins.

O principal impacto na economia deverá vir da contração no investimento público, com o Estado a viver em regime de duodécimos desde 01 de janeiro e por tempo indefinido.

"O que aconteceu em 2018 (com o regime de duodécimos) é que há alguma proteção de aspetos como salários, o que sustenta de certa forma o consumo privado", explicou.

"Olhando para 2020, o que se espera, é que esta incerteza não vai ser muito boa para o setor privado. O crescimento do investimento privado em 2019 pode cair novamente", adiantou.

E ainda que algum consumo privado se mantenha, a economia pode ressentir-se de padrões de gastos mais conservadores e de uma queda significativa no investimento público, com impacto especial em setores como o da construção.

Ainda sem referir números concretos, Pedro Martins deu como quase certo uma redução na previsão inicial de crescimento de 4,5% do PIB este ano, valor que já era mais conservador que a previsão do Governo.

O economista referiu que, além da correção na previsão do crescimento para 2020, a instituição pode também rever em baixa a estimativa de crescimento económico em 2019, "que deverá ficar abaixo dos 4%", devido a um desempenho menos otimista que o inicialmente previsto na reta final do ano.

Timor-Leste tem vivido, desde 2017, vários momentos de crise política, com a dissolução do parlamento eleito nesse ano, eleições antecipadas e longos períodos em regime de duodécimos, com um impacto significativo na economia.

O BM estimou no último relatório económico, divulgado em dezembro passado, que a situação política em 2017 e 2018 tinha custado à economia 350 milhões de dólares (316,6 milhões de euros).

A instituição previa uma recuperação este ano, de 4,6%, muito abaixo dos 7,2% previstos pelo Governo. A previsão do Governo timorense foi feita antes da nova crise lançada com o "chumbo" em janeiro da proposta de OGE para 2020.

Uma situação que deixa o país por tempo indefinido em duodécimos, com cortes nos gastos do Estado e uma possível queda na confiança do consumidor, que "pode ser afetada e pode levar a menor despesa", acrescentou Pedro Martins.

O economista antecipou, para este ano, alterações no padrão de créditos bancários, com "grande expansão em 2018 e 2019 à custa de indivíduos e não de empresas", com alguma "recuperação da confiança".

"Agora poderemos ver uma inversão, com maior contenção e receio de fazer grandes investimentos privados", explicou.

Pedro Martins antecipou um grande impacto a nível do setor da construção e uma queda nas importações, consequência da queda no investimento público.

Essencial para perceber a dimensão económica da crise será a solução encontrada para resolver a atual situação política, nomeadamente, a realização, ou não, de eleições, a sua data e as consequências da formação de novo Governo.

O economista lembrou que estas previsões estão centradas na economia não-petrolífera, notando que a partir deste ano e devido à assinatura do tratado de fronteiras marítimas com a Austrália, os dados macroeconómicos passarão a incluir valores do setor petrolífero.