Banco Mundial espera "a pior recessão desde a II Guerra Mundial"

É a pior previsão de todas as regiões do mundo. Estados Unidos e Japão devem cair cerca de seis por cento.



O Banco Mundial sublinha que, desde 1870, que não havia tantos países a registar, ao mesmo tempo, quebras no PIB per capita - uma consequência direta da pandemia e das medidas de confinamento que praticamente pararam a atividade económica à escala global.