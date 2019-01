Banco Mundial exclui Odebrecht de concursos públicos durante três anos

Lusa30 Jan, 2019, 16:45 | Economia

"O Banco Mundial anuncia que excluiu a brasileira Construtora Norberto Odebrecht S.A. durante três anos em consequência da prática de fraude e conluio durante a participação no projeto de Recuperação Ambiental e Controlo de Inundações do Rio Bogotá, um projeto financiado pelo Banco Mundial", anunciou a entidade no seu site.

A exclusão, acrescenta-se, "torna a Construtora Norberto Odebrecht, que é a subsidiária da firma global Odebrecht SA e a maior do género na América Latina, inelegível para participar em projetos financiados pelo Banco".

No comunicado, explica-se que esta decisão é parte de um acordo entre as partes, ao abrigo do qual a empresa "reconheceu a responsabilidade pelas práticas sancionáveis e concorda em cumprir várias condições específicas de `compliance` [cumprimento das regras] como condição para poder voltar a concorrer".

A Odebrecht foi uma das principais empresas brasileiras envolvidas no escândalo de corrupção Lava-jato.