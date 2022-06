Banco Mundial prevê crescimento de 3% este ano em Timor-Leste

A responsável do Banco Mundial para a Indonésia e Timor-Leste, Satu Kahkonen, destacou hoje ser "positivo ver Timor-Leste regressar ao crescimento económico depois de alguns anos muito difíceis".

"Embora se antecipe que o crescimento continue a um ritmo semelhante em 2023, o aumento da inflação deverá ter impacto na recuperação a longo prazo. As reformas das políticas estruturais serão cruciais para lançar as bases para um crescimento mais diversificado e resiliente no futuro", sublinhou.

A previsão é feita no relatório semestral do Banco Mundial (BM), agora divulgado, que atribui este crescimento ao "aumento significativo do consumo e investimento do Governo" bem como a uma "recuperação do consumo privado", com a reabertura das fronteiras.

"Prevê-se que o défice fiscal tenha aumentado em 2021 de 45,3% do PIB-não petrolífero para 55% este ano, estimulado pelo aumento de transferências e gastos de capital. Sem reformas adicionais de receitas, o défice deverá manter-se em torno dos 50% a médio prazo", adiantou o BM.

A instituição estima que a economia não-petrolífera tenha crescido 1,5% em 2021, o que, mesmo tendo em conta as previsões para este, deixam o PIB do país longe dos valores do passado, especialmente devido à contração de 8,6% registada em 2020.

O BM lembrou a queda progressiva do valor do Fundo Petrolífero, especialmente até que haja uma eventual injeção adicional de receitas petrolíferas, apontando "as incertezas" e os riscos que indiciam uma queda.

"Os riscos macroeconómicos incluem aumentos adicionais nos preços globais de energia e alimentos e as restrições à mobilidade devido à covid-19. A exposição de Timor-Leste a eventos climatéricos extremos e a desastres naturais criam vulnerabilidade adicional no aumento dos preços de alimentos", destacou.

O BM apontou como fatores mitigadores dos riscos mais consolidação fiscal, melhor gestão das finanças públicas e reformas estruturais, com a paralela "racionalização de despesas e mobilização de receitas".

Cruciais são também os esforços para criar uma força laboral mais robusta, numa altura em que o índice de capital humano de Timor-Leste, de 0.45 em 2020, continua a ser mais baixo que na região (0.59), vincou.

Os dados são apresentados no relatório subordinado ao tema "investir na próxima geração", um dos maiores desafios do país onde a maioria da população tem menos de 25 anos e se evidencia uma crescente falta de emprego, com muitos a emigrarem.

O documento mencionou a aprovação de um Orçamento Geral do Estado (OGE) recorde, com despesas "de quase 90% do PIB, a estimular o gasto público, bem como medidas de estímulo e apoio à economia, que fortaleceram o consumo privado.

Ainda que o país tenha levantado muitas das restrições implementadas durante a pandemia, "os desafios permanecem", referiu.

A instituição lembrou que o Estado aprovou um OGE retificativo, empurrando o gasto total anual para 2,4 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de euros), "praticamente o dobro do PIB não-petrolífero",

"Timor-Leste tem espaço em termos de políticas para conseguir absorver os choques" de situações com a guerra da Ucrânia, indicou o BM, nomeadamente através de apoios como o programa Cesta Básica ou `vouchers` de combustíveis para operadores de transportes públicos.

Satu Kahkonen lembrou que o planeta vive um momento de grandes riscos, com "os rendimentos a caírem e as dificuldades das populações a aumentar", e Timor-Leste tem que aproveitar para consolidar "reformas estruturais" que tornem a economia competitiva e inclusiva.

E como exemplo, notou que, na última década, a economia do país tem crescido, em média, 2,5%, muito aquém da média de crescimento de 6,3% do Leste da Ásia e Pacífico.

"A diferença significativa indica problemas estruturais que bloqueiam o crescimento", disse a responsável do BM, apelando igualmente para uma "gestão cuidada" do Fundo Petrolífero e outras medidas para evitar o "precipício fiscal".

"Este cenário pode ser evitado e ações podem ser tomadas hoje pelos líderes, para evitar o precipício fiscal, dar prioridade à consolidação fiscal, aumentar receitas, racionalizar despesas e melhorar a qualidade de gastos", afirmou.

Entre as medidas propostas, defendeu um reforço amplo do programa Bolsa da Mãe e investimentos para melhorar a nutrição infantil.