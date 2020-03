Banco Mundial prevê economia timorense a contrair pelo menos 2,8%

"Dada a renovada incerteza política e provável impacto da covid-19, a previsão do crescimento do PIB foi reduzida em relação à anterior de 4,6% (outubro de 2019) para -2,8%", refere o relatório divulgado esta segunda-feira, admitindo que a previsão "ainda está sujeita a muitas incertezas".

A previsão faz parte do primeiro relatório do Banco Mundial de análise ao impacto da covid-19 nas regiões da Ásia e Pacífico.

Entre as principais causas para a contração, o Banco Mundial destaca a situação política no país, com o chumbo do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, o que implica que os gastos públicos, o principal motor da economia, "ficarão relativamente restritos".

Além disso a pandemia de covid-19 -- Timor-Leste tem um caso registado e está em estado de emergência desde sábado -- "afetará também a atividade económica doméstica, através de rigorosas restrições de viagem e medidas de saúde pública para conter a sua propagação".

O Banco Mundial refere que depois do crescimento de 2019 -- após dois anos de contração económica -- a falta de orçamento e a covid-19 "diminuíram consideravelmente as perspetivas para 2020".

"A incerteza política em curso pode agravar esses efeitos", considera, notando que é essencial um "forte compromisso político para apoiar o setor privado" para, assim, "evitar uma significativa contração económica".

O Banco Mundial estima que a economia tenha crescido 3% no ano passado, recuperando ligeiramente da recessão dos anos anteriores, estimulada pelo consumo público e privado e apesar de pouco investimento.

"Apesar de uma execução orçamental relativamente baixa (83%), o total de gastos aumentou 5% quando comparados aos 2018. As despesas com bens e serviços e transferências para serviços públicos foram os principais fatores, enquanto os gastos de capital diminuíram 7%", notou.

Já o consumo privado "foi impulsionado pela forte procura de crédito das famílias e pela baixa inflação" ainda que, apesar da melhoria o PIB per capita, continue "consideravelmente abaixo do nível observado em 2016".

O Banco Mundial destaca a aprovação tardia do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2019, com quedas nas receitas tributárias pelo terceiro ano consecutivo, "sublinhando a necessidade de desenvolver uma política tributária eficaz e fortalecer a administração tributária".

O défice fiscal piorou para 31% do PIB, "revertendo a tendência positiva registada nos últimos anos", tendo sido financiado pelos levantamentos do Fundo Petrolífero.

Timor-Leste tem até ao momento um caso registado da doença covid-19 e está em estado de emergência desde sábado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.