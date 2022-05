Banco Mundial/ S&P. Porto de Sines é o 3.º mais eficiente da Europa

O relatório `The Container Port Performance Index 2021` (`Índice de Desempenho de Portos de Contentores em 2021`) coloca ainda o Porto de Leixões no 205.º lugar e o de Lisboa no 215.º, numa lista de 370 portos, a nível mundial.

O porto espanhol de Algeciras (Cádis) continua a ser o mais eficiente na Europa.

Enquanto em 2020 o "top 10" era liderado pelos portos asiáticos, em 2021 os portos do Médio Oriente monopolizavam as primeiras posições, com o Porto Rei Abdullah da Arábia Saudita na liderança.

O relatório do Banco Mundial e da consultora S&P Global procura servir de ponto de referência para os diferentes agentes económicos globais.

Em comparação com a primeira publicação, que utilizou dados do primeiro semestre de 2020, este segundo documento baseia-se na atividade das docas no final de 2021.

De acordo com a Autoridade Portuária da Baía de Algeciras (APBA), citada em comunicado, o estudo inclui uma abordagem dupla, estatística e administrativa, metodologias consideradas pelos seus autores como complementares para melhor se ajustarem ao desempenho real de cada porto.

Na primeira delas, o Porto de Algeciras repete-se na 10.ª posição, enquanto na segunda avançou, no último ano, da posição 32 para a 11.