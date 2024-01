Banco Nacional de Angola prevê inflação de 19% e economia crescer 2,2% em 2024

O anúncio foi feito pelo presidente do BNA, Tiago Dias, no final do segundo dia de reunião do Comité de Política Monetária do banco central europeu.

Segundo o responsável, as estimativas de inflação para 2024 têm como base a aceleração dos termos de troca, insuficiência de oferta de bens e serviços e vulnerabilidade da cadeia de abastecimento interna associada a constrangimentos na cadeia logística internacional.

Tiago Dias indicou ainda que Angola fechou o ano de 2023 com uma taxa de inflação de 20%.

Quanto ao crescimento económico, fixou-se em 0,7% do PIB em 2023, impulsionado pelo setor não petrolífero que terá crescido 2,1%, perspetivando-se que avance para os 2,2% este ano, em resultado dos impactos esperados dos diferentes programas do governo de estimulo ao setor não petrolífero, que deverá aumentar 4,2%, prevendo-se uma redução da produção petrolífera.