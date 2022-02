Banco Português de Fomento apoiou 13 mil empresas portuguesas em 2021

Segundo o balanço operacional do ano passado, divulgado hoje em comunicado, o Banco Português de Fomento (BPF) mobilizou 1.007 milhões de euros em garantias emitidas através de linhas com garantia pública, sendo que "os efeitos multiplicadores deste produto demonstram que a afetação de fundos públicos possibilitou apoiar o financiamento de 2.115 milhões de euros a mais de 12.600 empresas portuguesas, que asseguram emprego a cerca de 110.500 trabalhadores".

Em 2021, o BPF diz ter lançado 11 novos instrumentos de garantia, tendo atualmente 30 produtos ativos neste segmento, aos quais corresponde uma dotação global superior a 3.590 milhões de euros.

No que diz respeito aos instrumentos de capital, o BPF tinha, em 31 de dezembro de 2021, um total de 379,7 milhões de euros sob gestão e 14 produtos ativos nesta área.

"Ao longo do ano foram contratadas 93 operações de capitalização que correspondem a um investimento total de 49,9 milhões de euros, dos quais 16,8 milhões foram alocados pelo BPF", precisa, avançando que "estas operações permitiram apoiar cerca de 70 empresas e assegurar mais de 750 postos de trabalho".

No período em análise, registaram-se ainda 76 operações de desinvestimento, de capital direto e indireto, com valor global de desinvestimento de 52,4 milhões de euros.

Já na tipologia de instrumentos de dívida, o Banco Português de Fomento diz ter apoiado 12 empresas, através de 12 operações de financiamento que ascenderam a um total de 18,7 milhões de euros de financiamento aprovado, "contribuindo para a criação e manutenção de 866 postos de trabalho".

Citada no comunicado, a presidente da Comissão Executiva do BPF, Beatriz Freitas, sublinha que, em 2021, o banco "manteve o foco no desenvolvimento e na disponibilização de novos instrumentos financeiros, não só no âmbito das medidas de apoio às empresas impactadas pela pandemia, mas também na criação de novas soluções que possibilitem às empresas nacionais reunir as condições necessárias para crescer, inovar e contribuir para um ecossistema empresarial mais robusto e dinâmico".

A "capacidade de gerar um elevado grau de alavancagem na economia" através dos diversos instrumentos que disponibiliza - garantia, dívida e capital - é destacada como "uma das grandes valias do BPF no âmbito da política pública".

Para o BPF, o balanço operacional de 2021 reflete "a enorme relevância que a instituição assume na promoção e no desenvolvimento económico de Portugal, apoiando o acesso ao financiamento e à capitalização para fomento do investimento, do empreendedorismo, da inovação, da internacionalização e da competitividade, assegurando a manutenção de emprego e promoção da sustentabilidade".